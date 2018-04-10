На Киевщине неизвестные отобрали у сотрудника "Укрпошты" 200 тыс. грн Группа неизвестных вооруженных лиц совершили набег на начальника передвижного отделения связи "Укрпошты" и водителя, перевозивших деньги для выплаты пенсий гражданам в Киевской области. Злоумышленники украли около 200 тыс. грн. Как сообщил отдел коммуникации полиции Киевской области, набег произошло во вторник близко с. Острая Могила Ставищенского района Киевской области. "Злоумышленники подрезали автомобиль служащих и, использовав слезоточивый газ, похитили у них около 200 тыс. грн. После чего подожгли один из своих автомобилей и скрылись. От пламени также сгорело транспортное средство пострадавших", - говорится в сообщении полиции. Для розыска злоумышленников на территории Киевской области введен оперативный план "Сирена". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



политика политика/экономика киевской области тыс грн около Теги: события