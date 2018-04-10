|Поголений Бабкін і Осадча у хустці: як українські селебрітіс відсвяткували Великдень (ФОТО)
|10.04.2018 15:03
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У ці святкові вихідні практично всі селебрітіс насолоджувалися відпочинком у колі родини, втім, дехто все-таки махнув з дому: так, Оля Цибульська похвалилася, що вперше святкувала Великдень у Стамбулі, на морі також відпочиває й Настя Каменських.
"Традиції не змінюються! Великдень - родинне свято!", - підписав кадр з дружиною Єлизаветою ведучий Олександр Скічко. Радісно й разом відсвяткували Великдень Катя Осадча та Юрій Горбунов, Леся Нікітюк повернулася заради свята з Італії, а Лілія Ребрик, Слава Камінська, Ірина Федишин та Ольга Сумська з рідними відвідали церковну службу.
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