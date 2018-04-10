



У ці святкові вихідні практично всі селебрітіс насолоджувалися відпочинком у колі родини, втім, дехто все-таки махнув з дому: так, Оля Цибульська похвалилася, що вперше святкувала Великдень у Стамбулі, на морі також відпочиває й Настя Каменських.



"Традиції не змінюються! Великдень - родинне свято!", - підписав кадр з дружиною Єлизаветою ведучий Олександр Скічко. Радісно й разом відсвяткували Великдень Катя Осадча та Юрій Горбунов, Леся Нікітюк повернулася заради свята з Італії, а Лілія Ребрик, Слава Камінська, Ірина Федишин та Ольга Сумська з рідними відвідали церковну службу.



Допис, поширений Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official) 8 Кві 2018 р. о 1:43 PDT



Допис, поширений Оля Цибульская (@cybulskaya) 9 Кві 2018 р. о 12:32 PDT



Кумушки у прямому розумінні :) Великдень! Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha) 8 Кві 2018 р. о 3:33 PDT



Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 8 Кві 2018 р. о 6:56 PDT



Допис, поширений Oleksandr Skichko (@aleksandrskichko) 8 Кві 2018 р. о 9:09 PDT



Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 7 Кві 2018 р. о 9:22 PDT

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