Об этом будет идти речь в официальном рапорте, подписанном всеми членами комиссии, публикацию которого анонсировали уже на ближайшие дни.

Официальной причиной гибели жертв Смоленской катастрофы стал взрыв. Он произошел перед падением на землю самолета с бывшим президентом Польши Лехом Качиньским и другими польскими дипломатами, информирует svodka.net.

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Об этом в эфире телеканала TVP 1 заявил экс-министр обороны Антоний Мацеревич, который является председателем польской подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы.

Пассажиры погибли еще до того, как самолет упал. По словам Мацеревича, выяснение причин катастрофы может продолжаться в течение лет, однако на данный момент установлена причина смерти пассажиров самолета Ту-154. «Пассажиры погибли от взрыва перед столкновением самолета с землей», — сказал Мацеревич.

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Как отметил Мацеревич, об этом будет идти речь в официальном рапорте, подписанном всеми членами комиссии, публикацию которого анонсировали уже на ближайшие дни.

Как сообщали новости дня ранее, 10 апреля 2010 года неподалеку от аэродрома «Северный» возле Смоленска разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качинским на борту.

В катастрофе погибли 96 человек. Польская делегация направлялась на мероприятия к 70-й годовщине Катынской трагедии.

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10 января 2018 года международный знаток подкомиссии Минобороны Польши в делах повторного расследования катастрофы Фрэнк Тейлор заявил, что левое крыло президентского самолета, разбившегося под Смоленском было уничтожено в результате внутреннего взрыва.

Как утверждает знаток, существовало несколько источников взрыва — в крыле, в слоте и в центроплане самолета, что подтвердил анализ механизма удара двери об землю.

Береза не имела влияния на первичное разрушение крыла.

«Эти выводы приняли члены подкомиссии, и они являются одним из ключевых утверждений технического рапорта», — говорится в заявлении на сайте Минобороны Польши.

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