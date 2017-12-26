Украинский журналист, спецкор агентства УНИАН в Москве Роман поделился на своей странице в настроениями касательно Украины в среде российских сенаторов, передает .

Не называя фамилии сенатора, Роман пишет, что тот ему на простой вопрос касательно его мыслей по урегулированию конфликта на Донбассе ответил угрозой.

Его фраза прозвучала дословно так "Только рыпнитесь, сожжем вас нах*уй".

по этому поводу даже шутит, что последовавшая за этим новость о поставках оружия Украине, не связана с его разговором с сенатором. Но на самом деле все это очень грустно - у власти в России стоят люди, готовые и дальше уничтожать целый народ, причем, абсолютно без причин на то.















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