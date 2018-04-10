Экс-министр здравоохранения Грузии и Украины Александр Квиташвили в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что в Грузии врачи получают хорошие зарплаты и могут себе позволить отдохнуть. Квиташвили считает, что "это нормально", когда врач может позволить себе отдохнуть Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com , Он отметил, что в Грузии, когда бригада медиков делает операцию, то каждый знает свой процент, и это является частью контракта между врачом и клиникой.Квиташвили подчеркнул, что врачи получают огромные деньги."У меня друг, он на пару лет старше меня, ему 50 с небольшим, он детский кардиохирург. И вот недавно он сказал: "Я устал" – и отправился на лодке в кругосветное путешествие. Просто на пенсию вышел человек: у него был центр, он много работал", – рассказал он.Квиташвили считает, что "это нормально", когда врач может позволить себе отдохнуть."Я не понимаю этого раздражения: вот, он врач, а у него такой дом… Ну, слушайте, если не у врача, у кого должен быть хороший дом? У чиновника, у прокурора?", – резюмировал он.Квиташвилли был назначен на должность министра здравоохранения Украины в декабре 2014 года. До этого он занимал должность ректора Тбилисского университита (2010 – 2013) и министра здравоохранения, труда и социальной защиты Грузии (2008–2010).При нем в Украине начались закупки лекарств через международные организации (ЮНИСЕФ, ПРООН и Crown Agents) и был подготовлен реформаторский пакет законопроектов, который Верховная Рада так и не поддержала. Первый заместитель Квиташвили Александра Павленко отмечала, что провести реформы "через такой популистский орган, как парламент", чаще только не удается.В 2015 году комиссия из 28 человек, включая 15 нардепов, провела служебное расследование и признала действия Квиташвили на посту министра неэффективными. В ответ он обвинял депутатов в коррупции и лоббировании чужих интересов.Квиташвили подал в отставку летом 2015 года, но парламент ее не принял, следовательно он ушел вместе с Яценюком в апреле 2016-го. После увольнения Квиташвили заявлял, что не намерен отказываться от украинского гражданства и покидать Украину. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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