10 апреля 2018 года исполняется 64 года конструкторскому бюро «Южное», некогда ведущему и крупнейшему в СССР конструкторскому ракетному центру. К этой дате коллектив предприятия запустил альтернативный сайт бюро, который полностью посвящен новейшей истории предприятия при его нынешнем руководителе Дегтяреве А.В.

На сайте коллектив предприятия обвиняет Дегтярева в коррупции и личном обогащении, провале всех значимых проектов и мультимиллионных убытках для госбюджета.

Здесь в хронологическом порядке представлены все достижения КБ «Южное» при Дегтяреве А.В. и все они преимущественно негативного характера. На сайте также есть открытый для всех форум, где посетители ведут живые обсуждения самых острых тем, связанных с руководителем бюро.

Создатели сайта от имени трудового коллектива призывают к отставке Дегтярева и привлечению его к ответственности, а также просят всех посетителей делиться с сайтом интересной информацией и документами о деятельности руководителя.

В дальнейшем сайт планирует стать площадкой для информирования широкой общественности, первых руководителей государства и журналистов обо всех противозаконных действиях руководства КБ.

Напомним, что ранее руководство КБ «Южное» обвиняли в утечке документации, которая была использована Северной Кореей для разработки своих баллистических ракет, угрожающих США.

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