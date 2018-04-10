На его месте - фотография людей в масках и с автоматами

Вместо него отображается фото вооруженных людей в масках и оранжевых комбинезонах, - сообщает ВВС.

Ответственность за атаку взяли на себя хакеры Prosox and Kuroi'sh, которые написали об этом в Twitter.

Один из предполагаемых хакеров написал в своем Twitter, что сделал это "ради развлечения".

"Я просто использовал скрипт, который меняет названия музыкальных видео. Не судите меня, я люблю YouTube", - говорится в сообщении.