|Хакеры удалили с YouTube клип Despacito, набравший 5 млрд просмотров
|10.04.2018 15:09
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На его месте - фотография людей в масках и с автоматами-За хакерской атаки с YouTube-канала музыкальной платформы Vevo исчезли десятки популярных музыкальных видео. Одним из первых вытерли клип "Despacito" пуэрто-риканского исполнителя Луиса Фонса, набравший рекордные 5 млрд. просмотров.
Фото: скрін
Вместо него отображается фото вооруженных людей в масках и оранжевых комбинезонах, - сообщает ВВС.
Ответственность за атаку взяли на себя хакеры Prosox and Kuroi'sh, которые написали об этом в Twitter.
Один из предполагаемых хакеров написал в своем Twitter, что сделал это "ради развлечения".
"Я просто использовал скрипт, который меняет названия музыкальных видео. Не судите меня, я люблю YouTube", - говорится в сообщении.
Как отметил The Verge, изменения претерпели десятки других видео на платформе Vevo, в том числе клипы Дрейка, Селены Гомес, Кэти Перри, Тейлор Свифт, DJ Snake и Шакиры. Некоторые из них уже восстановили, но с ошибками в названии или меньшей распределительной. Google или YouTube пока не давали никаких комментариев.
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