|В офисе партии Надежды Савченко проходят обыски
|10.04.2018 15:10
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Обыски из квартиры Савченко переместились в ее офисПравоохранители пришли с обысками в офис партии Надежды Савченко, которого подозревают в подготовке терактов и планировании свержения государственной власти.
фото: radiosvoboda.org
"Сейчас проходит обыск в офисе. Там пытаются изъять даже ее книги и публикации" - сообщил адвокат народного депутата Олег Соловей, информирует "Украинская правда".
Соловей уточнил, что обыск в офисе проводит другой следователь, не тот, кто проводил обыск в квартире.
Адвокат назвал эти обыски "бессмысленными" и подчеркнул что "они направлены, видимо, на психологическое воздействие".
Соловей не уточнил, когда начался этот обыск. Другой адвокат Надежды Савченко Дмитрий Бугай приехал в офис в 12:00.
Соловей не рассказал, как проходили обыски в квартире Савченко и или изъяли там какие-то вещи. Адвокат сослался на тайну следствия. Он также не ответил на вопрос, проходят обыски у партийцев Савченко.
Ранее сообщалось, что правоохранители пришли с обысками в квартиру арестованной депутата Надежды Савченко . Эту информацию подтвердили в СБУ.