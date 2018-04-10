Обыски из квартиры Савченко переместились в ее офис

"Сейчас проходит обыск в офисе. Там пытаются изъять даже ее книги и публикации" - сообщил адвокат народного депутата Олег Соловей, информирует "Украинская правда".

Соловей уточнил, что обыск в офисе проводит другой следователь, не тот, кто проводил обыск в квартире.

Адвокат назвал эти обыски "бессмысленными" и подчеркнул что "они направлены, видимо, на психологическое воздействие".

Соловей не уточнил, когда начался этот обыск. Другой адвокат Надежды Савченко Дмитрий Бугай приехал в офис в 12:00.

Соловей не рассказал, как проходили обыски в квартире Савченко и или изъяли там какие-то вещи. Адвокат сослался на тайну следствия. Он также не ответил на вопрос, проходят обыски у партийцев Савченко.