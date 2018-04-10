Светская львица Ким Кардашьян и ее старшая сестра Кортни обнародовали на своих страницах в Instagram снимки, тем самым в очередной раз продемонстрировав свои аппетитные формы.

Ким порадовала поклонников фотографиями в черном и красном купальниках, а ее сестра Кортни, которая позировала на доске для серфинга, золотистое бикини.

Снимки были сделаны на островах Теркс и Кайкос в Атлантическом океане. куда сестры отправились отдохнуть.

За несколько дней каждый из снимков Ким собрал более 2 миллионов лайков.

Как сообщал svodka.net, с ветская львица Ким Кардашьян обнародовала в своем Instagram-аккаунте первое семейное фото после рождения младшей дочери Чикаго.

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