|Сестры Кардашьян показали пикантные снимки в бикини
|10.04.2018 15:12
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Светская львица Ким Кардашьян и ее старшая сестра Кортни обнародовали на своих страницах в Instagram снимки, тем самым в очередной раз продемонстрировав свои аппетитные формы.
Ким порадовала поклонников фотографиями в черном и красном купальниках, а ее сестра Кортни, которая позировала на доске для серфинга, золотистое бикини.
Снимки были сделаны на островах Теркс и Кайкос в Атлантическом океане. куда сестры отправились отдохнуть.
За несколько дней каждый из снимков Ким собрал более 2 миллионов лайков.
Как сообщал svodka.net, светская львица Ким Кардашьян обнародовала в своем Instagram-аккаунте первое семейное фото после рождения младшей дочери Чикаго.
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