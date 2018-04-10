После вторжения в Украину и последовавшей за этим реакцией мирового сообщества, РФ может дальше двигаться уже без «ложных целей и самоотрицания».

Куратор пророссийских террористов «Д/ЛНР», помощник главы Кремля Владислав Сурков прогнозирует для России путь самоизоляции, по которому Москва решила идти вместо сближения с Западом или Востоком. Об этом сообщает Новое время, информирует svodka.net.

Об этом он заявил в своей статье в журнале Россия в глобальной политике.

По словам Суркова, после вторжения в Украину и последовавшей за этим реакцией мирового сообщества, РФ может дальше двигаться уже без «ложных целей и самоотрицания».

«Россия, без сомнения, будет торговать, привлекать инвестиции, обмениваться знаниями, воевать (война ведь тоже способ общения), участвовать в коллаборациях, состоять в организациях, соперничать и сотрудничать, вызывать страх и ненависть, любопытство, симпатию, восхищение. Только уже без ложных целей и самоотрицания», — считает помощник Путина.

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Ранее сообщалось, что Сурков назвал Россию «западно-восточной страной-полукровкой», которая выбрала «третий путь».

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