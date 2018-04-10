Внефракционный нардеп Надежда Савченко ожидает допроса на полиграфе до конца недели, заявил адвокат депутата Олег Соловей. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Савченко планирует на этой неделе пройти полиграф Фото: Батьківщина / Facebook "Отказа не было. Был только перерыв. Мы ходатайствовали о предоставлении нам материалов для ознакомления, чтобы мы могли составить свои вопросы на полиграф. Пока следователь наше ходатайство не удовлетворил. Но мы все же ждем материалы и надеемся, что нам их предоставят. Как только нам их предоставят, сразу после этого будет поставлен вопрос об экспертизе на полиграфе", – рассказал он.По словам Соловья, процедуру прохождения полиграфа Савченко планирует завершить на этой неделе. А пока ее защита готовится к допросу на основании информации, озвученной в деле главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана и данных, озвученных при снятии с Савченко депутатской неприкосновенности.По информации адвоката, допрос на полиграфе пройдет в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз и продлится не более 3-4 часов.Соловей рассказал, что 10 апреля посетил Савченко в СИЗО."Надежда похудела. Потеряла 11 кг и сейчас весит 70 кг. Но довольно бодро все равно держится. Она регулярно проходит осмотры у врача в СИЗО", – рассказал он.22 марта Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая без права залога. В этот же день она объявила голодовку. 31 марта Вера Савченко сообщила, что у депутата появилась кровавая рвота. Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей. Генеральный прокурор Юрий Луценко отмечал, что нардеп и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, которого арестовали до 6 мая, планировали "широкомасштабные террористические атаки" в центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.Сегодня "Украинская" правда" сообщила, что в квартире Надежды Савченко проходят обыски. Следователи также обыскали офис нардепа.Мать депутата Мария Савченко заявила, что сотрудники СБУ искали гранатометы и гранаты, но ничего не нашли. В СБУ подтвердили, что обыски проводили их сотрудники. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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