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Адвокат Надежды Савченко заявил, что та похудела на 11 кг и хочет пройти полиграф
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10.04.2018 15:14
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Внефракционный нардеп Надежда Савченко ожидает допроса на полиграфе
до конца недели, заявил адвокат депутата Олег Соловей. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Савченко планирует
на этой неделе пройти полиграф Фото: Батьківщина / Facebook "Отказа
не было. Был только перерыв. Мы ходатайствовали о предоставлении
нам материалов для ознакомления, чтобы мы могли составить свои
вопросы на полиграф. Пока следователь наше ходатайство не
удовлетворил. Но мы все же ждем материалы и надеемся, что нам их
предоставят. Как только нам их предоставят, сразу после этого будет
поставлен вопрос об экспертизе на полиграфе", – рассказал он.По
словам Соловья, процедуру прохождения полиграфа Савченко планирует
завершить на этой неделе. А пока ее защита готовится к допросу на
основании информации, озвученной в деле главы "Офицерского корпуса"
Владимира Рубана и данных, озвученных при снятии с Савченко
депутатской неприкосновенности.По информации адвоката, допрос
на полиграфе пройдет в Киевском научно-исследовательском институте
судебных экспертиз и продлится не более 3-4 часов.Соловей
рассказал, что 10 апреля посетил Савченко в СИЗО."Надежда похудела.
Потеряла 11 кг и сейчас весит 70 кг. Но довольно бодро все равно
держится. Она регулярно проходит осмотры у врача в СИЗО", –
рассказал он.22 марта Верховная Рада лишила Савченко
неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и
арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20
мая без права залога. В этот же день она объявила
голодовку. 31 марта Вера Савченко сообщила, что
у депутата появилась кровавая рвота. Савченко подозревают
в подготовке террористического акта, сговоре с целью
насильственного свержения конституционного строя, подготовке к
посягательству на жизнь государственных
деятелей. Генеральный прокурор Юрий Луценко отмечал, что
нардеп и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан,
которого арестовали до 6 мая,
планировали "широкомасштабные террористические атаки" в
центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках
оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.Сегодня
"Украинская" правда" сообщила, что в квартире Надежды Савченко
проходят обыски. Следователи также обыскали офис нардепа.Мать
депутата Мария Савченко заявила, что сотрудники СБУ искали
гранатометы и гранаты, но ничего не нашли. В СБУ подтвердили,
что обыски проводили их сотрудники.
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