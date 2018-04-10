|Сожгли, как пособника ведьмы: российские пропагандисты отметились нелепым сюжетом о коте (видео)
|10.04.2018 15:16
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После отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля британские правоохранители сожгли тело его кота по кличке Нэш Ван Дрейк.
Об этом говорится в сюжете телеканала Россия 24, передает со ссылкой на .
Ведущий в студии заявляет, что британцы поступили с котом бывшего разведчика, которого отравили предельно опасным веществом, как с "пособником ведьм в средние века". По словам пропагандиста правоохранители "сожгли кота из огнемета".
Также пропагандисты назвали данный факт попыткой британской стороны "замести улики" в деле отравления Скрипаля.
При этом вторая кошка, которая принадлежала Скрипалю, сбежала и ее найти не удается. Согласно сюжету, у Скрипаля были два кота, собака, и две морских свинки.
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