Командир 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Владимир Кокорев получил предупреждение о неполном служебном соответствии. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Речь о снятии Кокорева с должности сейчас не идет – представитель оперативного командования "Восток" Фото: Офіційна сторінка 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ / Facebook По его словам, Кокорев получил предупреждение о неполном служебном соответствии."Это решение высшего командования и это очень серьезное взыскание для офицера. Оно влечет за собой и материальную, и дисциплинарную ответственность", – рассказал Буховский.Вместе с тем он подчеркнул, что речь о снятии Кокорева с должности сейчас не идет – такое решение могут вынести только в случае, если суд признает комбрига виновным.10 декабря NewsRoom со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что на территории воинской части 92-й отдельной механизированной бригады командир пытался убить своего заместителя, подполковника Б.Инцидент произошел в Чугуеве Харьковской области, на территории воинской части 0501.Пресс-офицер оперативного командования "Восток" Евгений Романов заявил, что командира 92-й бригады отстранили от исполнения обязанностей на время расследования покушения на его заместителя.Кокорев в комментарии "Громадському радіо" отрицал, что пытался убить своего заместителя. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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