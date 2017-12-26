Командир 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Владимир
Кокорев получил предупреждение о неполном служебном соответствии.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Речь о снятии
Кокорева с должности сейчас не идет – представитель оперативного
командования "Восток" Фото: Офіційна сторінка 92-ї окремої
механізованої бригади ЗСУ / Facebook По его словам, Кокорев получил
предупреждение о неполном служебном соответствии."Это решение
высшего командования и это очень серьезное взыскание для офицера.
Оно влечет за собой и материальную, и дисциплинарную
ответственность", – рассказал Буховский.Вместе с тем он
подчеркнул, что речь о снятии Кокорева с должности сейчас не
идет – такое решение могут вынести только в случае, если суд
признает комбрига виновным.10 декабря NewsRoom со ссылкой на
источник в правоохранительных органах сообщило, что на территории
воинской части 92-й отдельной механизированной
бригады командир пытался убить своего
заместителя, подполковника Б.Инцидент произошел в Чугуеве
Харьковской области, на территории воинской части 0501.Пресс-офицер
оперативного командования "Восток" Евгений Романов заявил,
что командира 92-й бригады отстранили от исполнения
обязанностей на время расследования покушения на его
заместителя.Кокорев в комментарии "Громадському
радіо" отрицал, что пытался убить своего заместителя.
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