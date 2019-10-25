В пятницу в перестрелке в Шевченковском районе Харькове был убит Владимир Борох – один из свидетелей в деле об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом «Ґратам» сообщил адвокат Святослав Пархоменко, защитник Александра Лося, подозреваемого в организации убийства россиянина.

Полиция Харькова в пятницу сообщила о перестрелке на улице Клочковской возле входа в супермаркет «Восторг»: нападавшие подъехали на парковку супермаркета на автомобиле, расстреляли двоих мужчин из автоматического оружия, а затем скрылись.

На месте преступления также обнаружен пистолет с глушителем, который по словам полиции, мог принадлежать жертвам нападения.

Согласно сообщению правохранителей, один из пострадавших скончался, а второй доставлен в больницу. По информации харьковского издания Newsroom, выживший – Георгий Исааков, прежний заместитель главы харьковского отделения спортивного клуба «Оплот» Евгения Жилина. Исааков, по информации харьковских журналистов, имел связи в криминальных кругах, задерживался за хранение оружия и ранее уже был объектом покушений.

Полиция объявила план перехвата нападавших. По данным Newsroom, один из них, при попытке задержания на Южном вокзале Харькова, подорвал себя гранатой.

Начальник управления нацполиции Харьковской области Валерий Сокуренко в комментарии журналистам «Суспильного», назвал перестрелку «бандитской разборкой». По его словам, после того как подозреваемый подорвал себя гранатой, полиция прекратила оперативный поиск его сообщников.

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