В Киевской области группа неизвестных совершила разбойное набег на работника «Укрпочты» и водителя автомобиля и похитила 200 тыс. грн, предназначенных для выплаты пенсий гражданам.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

«Циничное разбойное набег на начальника передвижного отделения связи «Укрпочты» и водителя, которые на легковом автомобиле перевозили деньги для выплаты пенсий гражданам, совершила группа неизвестных вооруженных лиц. Происшествие произошло сегодня близко с. Острая Могила Ставищенского района», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что во время разбойного нападения злоумышленники подрезали автомобиль служащих и, использовав слезоточивый газ, похитили у них около 200 тыс. грн. После этого подожгли один из своих автомобилей и скрылись.

Также сгорело транспортное средство пострадавших. Для розыска преступников на территории области введен оперативный план «Сирена».

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