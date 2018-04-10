Чёй-то камрады тут разразились истерическими постами. Типа фсёпропалоа-а-а-а завтра война-а-а-а!!!!111адын-адын ;-) Ну война, и что? Да и война ли? Да и заканчивалась ли она? Смотрим: Трамп шоумен и кризис-менеджер, а это значит, его конёк именно кризис и шоу, а ещё лучше шоу "Кризис" в нём он как рыба в воде. И публику раскачает, и карманы у неё вывернет. ;-) Обещал MAGA, а пока - облом. Что делать? Как что? Да запустить кризис, что же ещё! Но как? Да тоже просто - внахалку, ибо победителей не судят. Значит что? Значит врать напропалую! Что мы и наблюдаем последние несколько месяцев. Идёт целенаправленная раскачка всех и вся, ЛЮБЫМИ способами: подлог, враньё, угрозы... Сгодится всё, лишь бы враг сморгнул первым. Сделал ошибку. Ибо Хищнику нужен повод для нападения, ЛЮБОЙ. Запомните - НУЖЕН ЛЮБОЙ ПОВОД. Вот его и ищут, а чаще создают, - тупо DDoS-ят фейками всю Планету, на шару - а вдруг "выстрелит"? Все эти провокации, в т.ч. и сирийская были давно ожидаемы, как и санкционные действия. Ничего нового, Небензя это вчера прямо и заявил. Чему удивляться-то??? Повода для удивления нет. Есть повод для сосредоточения, что и демонстрирует Темнейший со своей командой, в т.ч. военного. Смотрим далее: Предположим Трамп прогнулся под ястребов и отдал приказ шарахнуть по Сирии, значит что? А ничего! Принципиально ничего не изменится, даже если утопят эти несчастные корыта. Медведи решили гасить Хищников, Хищники это поняли и в свойственной им манере пытаются запугать. Первый же ответный удар непосредственно по Хищнику, загонит его в истерику, ибо привык УБИВАТЬ ОН, и не привык когда его, ибо знает что значит смерть, - убивал часто. Пом­ни­те Тем­ней­ший го­во­рил про "Если драка неиз­беж­на - бей первым". Поэтому он гарантированно должен получить отрезвляющий удар. Такой, чтобы сразу с копыт слетел, и очухавшись только и скулил "А нас-то за що?" Для чего удар? Для того, чтобы перебить запах крови, вместе с носом. Не захотят умирать естественно и тихо, - умрут насильственно, позорно и громко. Даже если будет развязана война, удары будут наноситься не по прокладкам, а по морде самих США. Вы думаете лощёные хлыщи долго протянут? Нет конечно! Ибо тогда сразу будут разорваны ВСЕ трансконтинентальные связи, а США принципиально ресурсодефицитны. Они должны будут минимум ополовинить свою пайку, а с ней и население. Это населению пост-СССР более-менее привычно выживать тем или иным образом, а они об этом и не знали лет двести, всё за чужой счёт. ООН и сейчас-то не слишком авторитетная структура, так чем она станет после? А ничем. Она будет де-факто распущена, как ранее Лига наций. Ну и чО? А ничО, будет создана другая структура, в которой США сотоварищи будут НИКТО. И только. В общем если Мир на них плюнет - они захлебнутся. Конечно это всё довольно затратно, и именно следовательно все постараются сего избежать, все кроме США сотоварищи, ибо Лавров был прав. Единственный профит для США в этой ситуёвине, - оправдание запуска кризиса внутри США, объясняя его внешними причинами, а далее банкротство по форс-мажору, закукливание и жизнь на свои, т.е. то, зачем Трампа и привели к власти. В общем он хочет развести всю Планету на свои долги, а иначе платить придётся, а этого ой как не хочется... ;-) Так что никакой тотальной войны не будет, если и будет, то ограниченный конфликт, достаточный для обоснования кризиса, пусть и лживого, но хотя такого, коли уж не удалось свалить всё на вовремя сдристнувшего Обаму. Война никому не нужна, нужен повод для запуска кризиса. Сейчас тот случай, когда миру почти ничего не угрожает, именно из-за того, что Медведи готовы на всё. И их тупо больше. А значит на понт взять не выйдет... ;-) Будет жёсткая работа МИДа РФ в ООН и вообще в мире, наверняка Китай подключится... Шоу маст гоу он. (Тьфу на этого педрилку!) Так что не бздеть, - прорвёмся! ;-)) За сим всё... ;-) Сводка.нет - Новости Украины и Мира



аналитика обозрение что для как всё значит Теги: в мире. события и аналитика