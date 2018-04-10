Посол Украины в ООН Владимир Ельченко считает маловероятным введение миротворческой миссии ООН на Донбасс в этом году.

Об этом в интервью агентству «Українські новини» рассказал постпред Украины в ООН Владимир Ельченко.

В интервью он рассказал, что 28 марта на дебатах Совбеза ООН, посвященным миротворческим операциям, он в очередной раз в этом убедился. «Этой идее скоро будет три года, и Совет безопасности, по-прежнему, оказался не готовым серьезно ее обсуждать», — сказал Ельченко.

«Я остаюсь пессимистом в этом вопросе. Возможно, со мной многие не согласятся, но я считаю, что для успеха в этом деле нужно, чтобы возникли некие условия или «совпали звезды», можно по-разному говорить. Пока этого не происходит. С осени прошлого года многие эксперты говорили, что есть окно возможностей — президентские выборы в России. Вот Путин переизберется и может быть изменит свое отношение, и Россия согласится. Сейчас уже говорят, что позиция России не изменится, пока не пройдет чемпионат мира по футболу. Я не могу говорить за Россию, но их главная позиция, как мне представляется, не претерпит никаких изменений относительно присутствия миротворческих сил ООН на украинско-российской границе», — сказал посол.

Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в .

Он признал, что сейчас в Совбезе ООН нет какой-то реалистичной платформы по миротворцам, на которой можно было начать работу.

При этом Ельченко не считает, что ситуация полностью тупиковая.

«Если на каком-то этапе Россия поймет, что содержать Донбасс в том в виде, в котором он сейчас находится, ей уже не по силам, тогда они согласятся на то, чтобы туда вошли силы ООН. Но и в этом случае они попытаются таким образом «подморозить» конфликт, снять с себя ответственность и переложить ее на Организацию Объединенных Наций. Когда это произойдет, и произойдет ли, я думаю, на сегодня не может сказать никто», — считает посол.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира