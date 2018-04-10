Голливудский режиссер Тим Миллер, снимающий сиквел культового боевика "Терминатор", отдал одну из ключевых ролей 27-летнему мексиканскому актеру и певцу Диего Бонете, пишет The Hollywood Reporter.

Сообщается, что в прямом продолжении фильма Джеймса Кэмерона "Терминатор 2: Судный день" (1991) снимется когда-то прославившийся в роли робота Т-800 Арнольд Шварценеггер, вернется к роли Сары Коннор и Линда Гамильтон.

Персонаж Диего Бонеты пока держится в тайне, однако известно, что команда нового "Терминатора" искала в Мексике молодого актера на роль злодея. Бонета, как обсуждают сейчас в соцсетях фанаты кинофраншизы, мог бы идеально вписаться в роль злого Терминатора - и для этого ему не понадобится гора мышц, как в "Судном дне" она не понадобилась "жидкому" Терминатору Роберту Патрику.

Диего Бонета играл в сериалах "Мятежники" и "Королевы крика", в фильме "Рок на века". За певческие данные и приятную внешность журналисты не раз называли его "новым Энрике Иглесиасом". Будет ли он новым Терминатором, станет бесспорно к ноябрю 2019 года, когда состоится премьера нового фильма.

Как сообщал svodka.net.uа, бодибилдер и актер из Соединенных Штатов Америки Арнольд Шварценеггер раскрыл подробности будущего фильма "Терминатор" , который, как он утверждает, будет спасением франшизы.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира