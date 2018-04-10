Полиция пресекла попытку захвата предприятия в Черкасской области

Правоохранители воспрепятствовали рейдерскому захвату сельского предприятия в Черкасской области, сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Сегодня рейдеры предприняли попытку захватить одно из действующих сельских предприятий в Черкасской области, но благодаря активным действиям полиции в итоге все 50 человек-рейдеров задержаны", - написал он на странице в Фейсбуке во вторник.

По словам В.Аброськина, "рыночная стоимость" работы этих рейдеров – 500 грн в день.