Цены на «черное золото» растут на ослаблении сообщений о торговой войне

Цена на нефть во вторник, 10 апреля, по состоянию на 16:00 была такой: на межконтинентальной бирже ICE в Лондоне стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent составила $69.83 (количество контрактов — 154,682), июльские — 69.31 (количество контрактов за день — 180,286). Фьючерсы на американскую нефть марки WTI к этому же времени торговались у отметки — $64.47, июльские фьючерсы — $64.24, информирует svodka.net.

Нью-Йоркская товарная биржа NYMEX:

Brent — 69.87 (июньские фьючерсы), 69.31 (июль)

WTI — 64.47 (июньские фьючерсы), 64.48 (июль).

Финансовый знаток «Экономических известий» отмечает, что стоимость «черного золота» во вторник продолжают расти после подъема по итогам предыдущей сессии из-за ослабления опасений эскалации торгового спора между Соединенными Штатами Америки и Китаем.

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