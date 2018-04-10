Американский стриминговый сервис Netflix может изменить программу Каннского кинофестиваля. Netflix намерен убрать свои фильмы из программы кинофестиваля Фото: ЕРА Об этом пишет Indie Wire.Это станет реакцией на заявление кинофестиваля, что фильмы, созданные стриминговой платформой, не будут участвовать в конкурсной программе.Netflix должны были показать на Каннском кинофестивале ленты "Рим" Альфонсо Куарона, "Норвегия" Пола Гринграсса, "Удержать тьму" Джереми Солнье, "Другая сторона ветра" Орсона Уэллса и документальный фильм "Они полюбят меня, когда я умру".Официальное расписание 71-го Каннского кинофестиваля появится 12 апреля.71-й Каннский кинофестиваль пройдет во Франции с 8 по 19 мая 2018 года.Жюри возглавит актриса Кейт Бланшетт. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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