Волкер и дипломатические советники "нормандской четверки" продолжат работу над идеей размещения миротворцев ООН на Донбассе - Елисеев

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и дипломатические представители государств "нормандской четверки" продолжат работу над вопросом возможного размещения миротворческой миссии ООН на оккупированной территории Донбасса, заявляет заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

"Очень важно, что сегодня также договорились о дальнейших шагах. Следующий шаг – у нас продолжат работать эксперты. Это дипломатические советники, в том числе с привлечением спецпредставителя США Курта Волкера", - сказал К.Елисеев журналистам во вторник в Берлине.

По его словам, эксперты будут обсуждать детали введения миротворческой миссии.

"Более мелкие детали будут обсуждаться на уровне экспертов", - добавил он.

Как известно, президент Украины Петр Порошенко находится с официальным визитом в Германии. Во вторник состоялись переговоры П.Порошенко и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.