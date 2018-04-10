близко от города Овалье на севере Чили в час дня по киевскому времени произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщает со ссылкой на Earthquake Report.

Эпицентр зафиксирован по глубине 61 км. По интенсивности землетрясение оценивается как "разрушительное".



Ранее в этом районе фиксировались подземные толчки аналогичной силы.



На данный момент данных о разрушениях и жертвах пока нет.

Как сообщал мощное землетрясение произошло у берегов Сальвадора. Многие жители страны ощутили подземные толчки, после чего поспешили покинуть жилые помещения. Однако, по заявлениям властей, землетрясение никаких разрушений не принес.

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