|В Чили произошло мощное землетрясение
|10.04.2018 15:28
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близко от города Овалье на севере Чили в час дня по киевскому времени произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщает со ссылкой на Earthquake Report.
Эпицентр зафиксирован по глубине 61 км. По интенсивности
землетрясение оценивается как "разрушительное".
Как сообщал мощное землетрясение произошло у берегов Сальвадора. Многие жители страны ощутили подземные толчки, после чего поспешили покинуть жилые помещения. Однако, по заявлениям властей, землетрясение никаких разрушений не принес.
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