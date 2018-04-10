Немецкая сторона решительно настроена реализовать идею о введении на Донбасс миротворцев ООН, сказал заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев. Елисеев: Нам импонирует позиция Германии, которая четко придерживается того, что полное согласие Украины является ключевым условием размещения миротворческой операции ООН на Донбассе Фото: president.gov.ua Он подчеркнул, что речь не идет о встрече в нормандском формате, так как Россия в этом саммите участвовать не будет."Для нас очень важно, что это также будет происходить на фоне интенсивного диалога лидеров Германии и Франции с Москвой. Потому что все-таки без Москвы, поскольку все знают, что Россия владеет право вето в Совете безопасности ООН, продвинуть этот вопрос (о миротворцах. – ) будет очень сложно. Но с другой стороны, нам импонирует позиция Германии, которая четко придерживается того, что полное согласие Украины является ключевым условием размещения миротворческой операции ООН на Донбассе", – заявил Елисеев.Замглавы Администрации Президента подчеркнул, что после завершения формирования правительства Германии начался более активный разговор с немецкими, французскими и американскими партнерами по этому вопросу."Сегодня во время переговоров с канцлером Германии и министром иностранных дел Германии как раз обсуждалась тема о базовых параметрах будущей миротворческой миссии. Ключевое заключается в том, что немецкая сторона решительно настроена на то, чтобы эту идею реализовать, поскольку уже известно всем, что эта тема является составляющей коалиционного соглашения в Германии", – сказал он.По словам Елисеева, очень важно, что сегодня стороны договорились о дальнейших шагах."Следующий шаг – у нас будут продолжать работать эксперты. Это дипломатические советники, в том числе с привлечением спецпредставителя США Курта Волкера", – отметил он.Президент Украины Петр Порошенко сейчас находится с визитом в Берлине. Сегодня он провел переговоры с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом и канцлером Германии Ангелой Меркель.5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины. Он высказался за то, чтобы миротворческие войска размещались на линии соприкосновения сторон и "ни на каких других территориях". 28 октября спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер назвал критически важной передачу украинско-российской границы в зоне АТО под контроль миротворцев.31 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что миротворцы ООН, о которых говорил Волкер, станут "оккупационными силами".18 февраля 2018 года министр обороны Швеции Петер Хулквист заявил, что готов помогать миротворческой миссии ООН, которая может быть развернута в Украине. Швеция как страна, не являющаяся членом НАТО, была предложена в качестве возможного ведущего государства в миротворческой миссии для Донбасса в докладе по заказу бывшего генсекретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена, который представили высшим должностным лицам на Мюнхенской конференции по безопасности.Согласно докладу, ООН следует рассмотреть вопрос о развертывании на Донбассе миссии, которая включает в себя около 20 тыс. военнослужащих из стран, не входящих в НАТО, и 4000 полицейских. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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