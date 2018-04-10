|Меркель заинтересована в транзите газа в Европу через Украину
|10.04.2018 15:31
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Канцлер Германии Ангела Меркель, говоря о строительстве газопровода «Северный поток-2», отметила, что считает важным сохранение транзита газа через территорию Украины.
Об этом она заявила на совместной с президентом Петром Порошенко пресс-конференции, пишет издание Левый Берег.
«Мы предметно говорили относительно этой темы, и, конечно, я внимательно заслушала украинские сомнения. Вчера во время разговора с российским президентом я говорила, что не может такого быть, что из-за «Северного потока-2″ Украина практически больше не будет иметь значение как страна-транзитер природного газа… Зависимость остается от российского газа, но для Украины это имеет стратегическое значение», — сказала Меркель.
Она также отметила, что «Северный поток-2» является не только экономическим проектом, он учитывает и политический фактор.
Напомним, Германия уже выдала все разрешения на строительство газопровода «Северный поток-2» по дну Балтийского моря. Требуются еще разрешения от Финляндии, Дании и Швеции.
Проект «Северный поток-2» предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.