Канцлер Германии Ангела Меркель, говоря о строительстве газопровода «Северный поток-2», отметила, что считает важным сохранение транзита газа через территорию Украины.

Об этом она заявила на совместной с президентом Петром Порошенко пресс-конференции, пишет издание Левый Берег.

«Мы предметно говорили относительно этой темы, и, конечно, я внимательно заслушала украинские сомнения. Вчера во время разговора с российским президентом я говорила, что не может такого быть, что из-за «Северного потока-2″ Украина практически больше не будет иметь значение как страна-транзитер природного газа… Зависимость остается от российского газа, но для Украины это имеет стратегическое значение», — сказала Меркель.

Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в .

Она также отметила, что «Северный поток-2» является не только экономическим проектом, он учитывает и политический фактор.

Напомним, Германия уже выдала все разрешения на строительство газопровода «Северный поток-2» по дну Балтийского моря. Требуются еще разрешения от Финляндии, Дании и Швеции.

Проект «Северный поток-2» предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира