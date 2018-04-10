Весна пришла, на улице наконец блеснуло солнце, а это привело к активизации вредных членистоногих – клещей, которые подстерегают нас на каждом шагу. Украинцев предупреждают быть осторожными в этот период и избегать прогулок в местах скопления деревьев и кустов.

Кроме того не стоит забывать о той опасности, которую представляют эти крошечные существа, последствия от контакта с которыми могут быть очень плачевны.

Как рассказал научный сотрудник Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского НАМН Украины Павел Дьяченко, кровопийцы уже вовсю охотятся на своих жертв, - передает со ссылкой на "".

"Такие температуры (от 5 до 20 градусов тепла) наиболее благоприятные для клещей. Поэтому они особенно активны в это время", - отметил Дьяченко.

По словам специалиста, опасность укуса клеща состоит в риске заражения болезнью Лайма. При этом больные часто обращаются за помощью, когда заболевание перешло в хроническую форму и вылечить ее уже нельзя.

Поэтому Дьяченко настаивает: если вас укусил клещ, не стоит ждать симптомов болезни. Заранее сдайте анализ крови на боррелиоз и пройдите курс лечения в случае положительного результата.

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