Fitch: большинство нефтепроизводителей EMEA готовы к нефти ниже $60 за баррель

Большинству нефтегазовых компаний в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) удалось существенно сократить затраты, и это позволит им сохранить прогноз рейтингов на отметке "стабильный" даже в случае падения цен на нефть ниже $60 за баррель, сообщает международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

"Большинство нефтегазодобывающих компаний в целом готовы к сценарию, при котором цена на нефть вернется в диапазон $50-60 за баррель, и это обусловливает "стабильный" прогноз рейтингов большинства компаний в нашем портфеле", - отмечается в сообщении агентства.

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Согласно отчетности за 2017 год, европейские нефтяные мейджоры в целом имели свободный денежный поток от нейтрального до небольшого положительного при средних ценах на нефть Brent около $55 за баррель на фоне принятых мер по снижению затрат. Российские нефтедобывающие компании также комфортно чувствуют себя при таком уровне цен, поскольку более слабый рубль и прогрессивное налогообложение сгладили волатильность их денежных потоков. Ситуация у добывающих компаний рейтинговой категории "BB" и ниже более сложная, поскольку многое зависит от конкретных обстоятельств.

Дефицит глобальной добычи в 2017 году способствовал снижению избыточных запасов нефти и обусловил рост цен на нефть Brent выше $60 за баррель.

"В то же время ситуация может измениться в течение 2018 года, поскольку мы ожидаем продолжение роста добычи сланцевой нефти в США ввиду дальнейшего повышения эффективности и объемов бурения. Мы полагаем, что рынок вернется к умеренному избытку предложения, что отчасти изменит тенденцию сокращения запасов, и цены вновь вернутся к уровню $50-60 за баррель", - полагают аналитики Fitch.

Кроме того, они скептически относятся к способности ОПЕК и присоединившихся к договоренности стран контролировать цены в долгосрочной перспективе.

"Ценовые допущения, которые мы используем в своих прогнозах, составляют $57,5 за баррель для нефти Brent и $55 за баррель для WTI. Мы ожидаем, что такие уровни цен сохранятся в ближайшие несколько лет", - отмечается в сообщении агентства.