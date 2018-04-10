В Казахстане состоялся бильярдный чемпионат мира по динамичной пирамиде между мужчин и женщин, сообщает со ссылкой на Федерацию бильярда Украины.

В решающей партии мужского турнира Дмитрий Белозеров встречался с россиянином Иосифом Абрамовым. Первую партию в финале украинец проиграл, однако следующие четыре остались за украинцем. При счете 4:1 Абрамов забрал партию с кия после неудачного разбоя Белозерова, после чего взял перерыв.

В финале спортсмены продемонстрировали просто невероятную игру, ценой ошибки при открытой позиции служило поражение в партии, как и произошло при счете 6:5 в пользу украинца. Партия была у Абрамова в кармане, но россиянин не забил, после чего Белозеров забрал "золото" турнира - 7:5.

Стоит отметить, что только в турнире мужчин участвовали 64 участника.

Заметим, что Белозеров - единственный представитель Украины, который дошел до розыгрыша медалей. Алихан Каранеев в контровой партии не дал украинцу Павлу Радионову выйти в полуфинал, а Анастасия Ковальчук пять часов провела у стола в борьбе с Екатериной Перепечаевой, но контровая партия осталась за белоруской.

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