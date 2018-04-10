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В Киевской области ограбили машину «Укрпочты», забрав оттуда пенсий на 200 тыс.грн. (фото)
10.04.2018 15:37
В Киевской области ограбили машину «Укрпочты», забрав оттуда пенсий на 200 тыс.грн. (фото) Неизвестные ограбили и сожгли машину "Укрпочты", перевозившую 200 тыс. гривен для выплаты пенсий на Киевщине.

Группа неизвестных вооруженных лиц во вторник, 10 апреля, близко с. Острая Могила Ставищенского района Киевской области совершила набег на начальника передвижного отделения связи «Укрпочты» и водителя, перевозивших деньги для выплаты пенсий гражданам в Киевской области. Злоумышленники украли около 200 тысяч гривен.

Об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Киевской области.

«Злоумышленники подрезали автомобиль служащих и, использовав слезоточивый газ, похитили у них около 200 тыс. грн. После чего подожгли один из своих автомобилей и скрылись. От пламени также сгорело транспортное средство пострадавших», — сообщает полиция.

Для розыска злоумышленников на территории Киевской области введен оперативный план «Сирена».

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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