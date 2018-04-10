Группа неизвестных вооруженных лиц во вторник, 10 апреля, близко с. Острая Могила Ставищенского района Киевской области совершила набег на начальника передвижного отделения связи «Укрпочты» и водителя, перевозивших деньги для выплаты пенсий гражданам в Киевской области. Злоумышленники украли около 200 тысяч гривен.

Об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Киевской области.

«Злоумышленники подрезали автомобиль служащих и, использовав слезоточивый газ, похитили у них около 200 тыс. грн. После чего подожгли один из своих автомобилей и скрылись. От пламени также сгорело транспортное средство пострадавших», — сообщает полиция.

Для розыска злоумышленников на территории Киевской области введен оперативный план «Сирена».

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