Руслан Осташко

Первый и самый главный знак того, что какая-то сверхдержава идет вразнос и скоро с ней случится что-нибудь плохое - это попытка воевать на несколько фронтов. Желание вломить всем и сразу - оно, в принципе, понятное, но всегда создает проблемы, причем это чаще только вообще нерешаемые проблемы. Хрестоматийный пример - Германия, которая на эти грабли наступала дважды. Но это не чисто немецкая проблема, а свойство слишком самоуверенного руководства любой страны, у которой началось головокружение от успехов или от чувства собственной значимости и крутости.



В нас сейчас активно пытаются вбить идею, что "весь мир" против нас и что нам конец, вот если не прямо завтра, то вот прямо очень скоро. Описывать конкретные причины конца российские либералы, а так же их подпевалы в СМИ и соцсетях не очень хотят, потому что могут начаться неудобные вопросы. Отвечать на неудобные вопросы они не любят и следовательно ограничиваются тем, что говорят про санкции и всемирную изоляцию, и потом еще что-нибудь про весь образованный мир, который в едином порыве наказывает нас за Путина и Крым, и правильно делает, что наказывает.



Между прочим, любовь российских либерал-паникеров к тезисам, что весь образованный мир против нас, с головой выдает в них людей с рабским сознанием, для которых настоящая цивилизация - это где-то там за океаном или в крайнем случае в западной Европе, а вот у нас сплошное варварство, в России живет тупое быдло, которое не хочет голосовать за Навального или в крайнем случае за Собчак, и вообще Россия - это отсталый Мордор, в котором не умеют делать айфоны и хамон. Фу такими быть. Про интеллектуальную убогость такого подхода и говорить нечего. Нам на полном серьезе предлагают преклонить колени перед интеллектуальной мощью Терезы Мэй, Дженифер Псаки, Дональда Трампа и Бориса Джонсона, а также других светочей западного политического Олимпа. Это что угодно, но явно не образованный мир, ну или у нас с российскими либералами и западниками очень разные представления о том, что такое цивилизация.

Каждый раз, когда начинается какая-нибудь паника из-за санкций или из-за того что Америка в очередной раз на нас сильно обиделась, я предлагаю внимательно посмотреть на глобус. Нет, не на глобус Украины, которым любят пользоваться киевские политики, а на нормальный глобус. Вот если на него посмотреть внимательно, то становятся кристально явными две вещи:

1. Россию очень сложно изолировать. Она большая. Лихтенштейн изолировать легко. КНДР - сложнее. Иран - уже очень сложно. Россию - нереально.

2. Если покрутить глобус и мысленно отметить те страны, чьи политики увлекаются темой изоляции и наказания России любой ценой, то результаты получаются не отдельно впечатляющими. Кричалки о том что весь мир ополчился против нас - они как-то неубедительно смотрятся с точки зрения географии, если честно.



А теперь самое важное — если отметить на карте те страны, с которыми у США сейчас намечаются обострения экономических, дипломатических и вероятно даже военных конфликтов, то получается, что в Евразии есть такой довольно крупный "геополитический кулак", состоящий из стран, с которыми Вашингтон собрался бодаться одновременно. Вашингтон же сейчас занят разборками не только и не столько с Россией, и это конечно, если читать не российские, а американские СМИ.

У США сейчас идет самая настоящая торговая война с Китаем и пока никакого конца там не видно, потому что для США хорошим результатом, который устроит самого Трампа, может быть только ликвидация китайских экспортных преимуществ и мер по защите китайского внутреннего рынка, а для Китая такой исход будет означать полноценный экономический кризис. Тут до компромисса очень далеко, причем не только потому что на кону стоят экономические интересы обеих сторон, но еще и потому что конфликт между США и Китаем будет иметь не только экономическую, но и дипломатическую и даже вероятно военную плоскость. У Китая есть болевая точка - это Тайвань, который Китай хочет вернуть себе так же сильно, как Россия хотела вернуть себе Крым. Но Тайвань никуда возвращаться не хочет, Тайвань покупает оружие у США и США начинают постепенно двигаться к тому, чтобы Тайвань официально признать и взять его под "свою защиту". Устроить войну у чужих берегов - любимый американский прием.



Одновременно Вашингтон сейчас активно готовится к военной конфронтации с Ираном. В мае скорее только произойдет выход США из так называемой "ядерной сделки", а дальше будет восстановление санкций и, очень вероятно, что последуют бомбардировки, потому что новый советник Трамп по национальной безопасности Джон Болтон, мечтал о войне с Ираном на протяжении почти 20 лет. Еще в 2000-х он вынашивал план военного удара по Ирану в котором должны были участвовать ВВС США и Израиля, но тогда у него не получилось, а вот сейчас всё явно движется к настоящей войне на Ближнем Востоке.

Как я и говорил в самом начале, когда сверхдержава пытается воевать одновременно со всеми, то это знак того, что это очень плохо для нее кончится. США сейчас ведут активный конфликт с Китаем, с Россией и с Ираном. Было бы странно, если все эти страны не попытались бы как-то скоординироваться в плане самозащиты, просто даже из-за наличия общего врага в Вашингтоне. Эта координация уже идет. В Москве недавно был министр обороны Китая Вэй Фэнхэ , который умышленно сделал заявление, что этот визит является намеком Вашингтону, а также подчеркнул важность российско-китайского сотрудничества и общей позиции по вопросам геополитики. В понедельник в Тегеран с визитом прибыл спикер Госдумы Вячеслав Володин, и теперь российско-иранское сотрудничество будет укрепляться с помощью межпарламентской дипломатии. Визит Володина и его заявления в Тегеране показали, что у России и Ирана есть общее понимание того, почему и зачем США ведут санкционную политику - Вашингтон просто не видит других способов удерживать страны, которые воспринимаются им, как угрозы американской гегемонии. Это печально, конечно, но неприятность эту мы переживем. Если посмотреть на глобус, то становится понятно, что американцам ни при каких обстоятельствах не удастся одновременно изолировать и победить создаваемое в Евразии антиамериканское содружество. А санкции запомнятся, как последняя и неудачная попытка сохранения уходящей американской гегемонии.

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