|Американцы проиграют войну на три фронта
|10.04.2018 15:37
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Руслан Осташко
Первый и самый главный знак того, что какая-то сверхдержава идет вразнос и скоро с ней случится что-нибудь плохое - это попытка воевать на несколько фронтов. Желание вломить всем и сразу - оно, в принципе, понятное, но всегда создает проблемы, причем это чаще только вообще нерешаемые проблемы. Хрестоматийный пример - Германия, которая на эти грабли наступала дважды. Но это не чисто немецкая проблема, а свойство слишком самоуверенного руководства любой страны, у которой началось головокружение от успехов или от чувства собственной значимости и крутости.
Каждый раз, когда начинается какая-нибудь паника из-за санкций
или из-за того что Америка в очередной раз на нас сильно обиделась,
я предлагаю внимательно посмотреть на глобус. Нет, не на глобус
Украины, которым любят пользоваться киевские политики, а на
нормальный глобус. Вот если на него посмотреть внимательно, то
становятся кристально явными две вещи:
У США сейчас идет самая настоящая торговая война с Китаем и пока
никакого конца там не видно, потому что для США хорошим
результатом, который устроит самого Трампа, может быть только
ликвидация китайских экспортных преимуществ и мер по защите
китайского внутреннего рынка, а для Китая такой исход будет
означать полноценный экономический кризис. Тут до компромисса очень
далеко, причем не только потому что на кону стоят экономические
интересы обеих сторон, но еще и потому что конфликт между США и
Китаем будет иметь не только экономическую, но и дипломатическую и
даже вероятно военную плоскость. У Китая есть болевая точка - это
Тайвань, который Китай хочет вернуть себе так же сильно, как Россия
хотела вернуть себе Крым. Но Тайвань никуда возвращаться не хочет,
Тайвань покупает оружие у США и США начинают постепенно двигаться к
тому, чтобы Тайвань официально признать и взять его под "свою
защиту". Устроить войну у чужих берегов - любимый американский
прием.
Как я и говорил в самом начале, когда сверхдержава пытается воевать одновременно со всеми, то это знак того, что это очень плохо для нее кончится. США сейчас ведут активный конфликт с Китаем, с Россией и с Ираном. Было бы странно, если все эти страны не попытались бы как-то скоординироваться в плане самозащиты, просто даже из-за наличия общего врага в Вашингтоне. Эта координация уже идет. В Москве недавно был министр обороны Китая Вэй Фэнхэ , который умышленно сделал заявление, что этот визит является намеком Вашингтону, а также подчеркнул важность российско-китайского сотрудничества и общей позиции по вопросам геополитики. В понедельник в Тегеран с визитом прибыл спикер Госдумы Вячеслав Володин, и теперь российско-иранское сотрудничество будет укрепляться с помощью межпарламентской дипломатии. Визит Володина и его заявления в Тегеране показали, что у России и Ирана есть общее понимание того, почему и зачем США ведут санкционную политику - Вашингтон просто не видит других способов удерживать страны, которые воспринимаются им, как угрозы американской гегемонии. Это печально, конечно, но неприятность эту мы переживем. Если посмотреть на глобус, то становится понятно, что американцам ни при каких обстоятельствах не удастся одновременно изолировать и победить создаваемое в Евразии антиамериканское содружество. А санкции запомнятся, как последняя и неудачная попытка сохранения уходящей американской гегемонии.Источник - .
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