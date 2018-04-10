|ФИФА определила лучший гол в истории всех чемпионатов мира (ВИДЕО)
|10.04.2018 15:37
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Лучшим голом в истории чемпионатов мира назван мяч бывшего полузащитника сборной Мексики Мануэля Негрете на ЧМ-1986.
Болельщики в рамках голосования, организованного ФИФА в Facebook с 31 марта по 9 апреля, выбрали по нокаут-системе из 32 предложенных вариантов именно мяч Негрете, забитый в ворота сборной Болгарии (2:0), информирует svodka.net.
В финале голосования удар Негрете набрал больше голосов, чем далекий удар слета бразильца Эдера в матче с СССР на ЧМ-1982 в Испании.
Следующий чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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Матчи будут принимать Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.