Лучшим голом в истории чемпионатов мира назван мяч бывшего полузащитника сборной Мексики Мануэля Негрете на ЧМ-1986.

Болельщики в рамках голосования, организованного ФИФА в Facebook с 31 марта по 9 апреля, выбрали по нокаут-системе из 32 предложенных вариантов именно мяч Негрете, забитый в ворота сборной Болгарии (2:0), информирует svodka.net.

В финале голосования удар Негрете набрал больше голосов, чем далекий удар слета бразильца Эдера в матче с СССР на ЧМ-1982 в Испании.

Следующий чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Читайте: В Великобритании определились со способом бойкота чемпионата мира по футболу

Матчи будут принимать Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира