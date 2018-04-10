Ответственность за удаление клипа пуэрториканского певца Луиса
Фонси и рэпера Daddy Yankee на песню Despacito, который первым в
истории YouTube набрал 5 миллиардов просмотров, взяли на себя
хакеры под псевдонимами Prosox и Kuroi’sh. Хакеры заменили
видеоролик фотографией вооруженных людей Скриншот: LuisFonsiVEVO /
YouTube Вместо клипа неизвестные установили фото, на котором
изображены несколько человек в масках, нацеливших оружие на камеру.
В подписи к видео была написана фраза “Освободите Палестину“. При
нажатии кнопки воспроизведения появлялось сообщение, что видео
недоступно.Ответственность за удаление клипа на себя взяли хакеры
под псевдонимами Prosox и Kuroi'sh. Их жертвами раньше
становились Шакира, Селена Гомес, Тейлор Свифт и Дрейк.5 апреля
клип Despacito стал первым видеороликом YouTube, который набрал 5
млрд просмотров.
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