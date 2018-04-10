Погода, Новости, загрузка...
Хакеры удалили с Youtube клип Despacito, заменив его изображением с подписью "Освободите Палестину"
10.04.2018 15:38
Ответственность за удаление клипа пуэрториканского певца Луиса Фонси и рэпера Daddy Yankee на песню Despacito, который первым в истории YouTube набрал 5 миллиардов просмотров, взяли на себя хакеры под псевдонимами Prosox и Kuroi’sh. Хакеры заменили видеоролик фотографией вооруженных людей Скриншот: LuisFonsiVEVO / YouTube Вместо клипа неизвестные установили фото, на котором изображены несколько человек в масках, нацеливших оружие на камеру. В подписи к видео была написана фраза “Освободите Палестину“. При нажатии кнопки воспроизведения появлялось сообщение, что видео недоступно.Ответственность за удаление клипа на себя взяли хакеры под псевдонимами Prosox и Kuroi'sh. Их жертвами раньше становились Шакира, Селена Гомес, Тейлор Свифт и Дрейк.5 апреля клип Despacito стал первым видеороликом YouTube, который набрал 5 млрд просмотров.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить