Ответственность за удаление клипа пуэрториканского певца Луиса Фонси и рэпера Daddy Yankee на песню Despacito, который первым в истории YouTube набрал 5 миллиардов просмотров, взяли на себя хакеры под псевдонимами Prosox и Kuroi’sh. Хакеры заменили видеоролик фотографией вооруженных людей Скриншот: LuisFonsiVEVO / YouTube Вместо клипа неизвестные установили фото, на котором изображены несколько человек в масках, нацеливших оружие на камеру. В подписи к видео была написана фраза “Освободите Палестину“. При нажатии кнопки воспроизведения появлялось сообщение, что видео недоступно.Ответственность за удаление клипа на себя взяли хакеры под псевдонимами Prosox и Kuroi'sh. Их жертвами раньше становились Шакира, Селена Гомес, Тейлор Свифт и Дрейк.5 апреля клип Despacito стал первым видеороликом YouTube, который набрал 5 млрд просмотров. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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