Сотрудникам правоохранительных органов до сих пор не смогли установить исполнителей убийства журналиста Павла Шеремета. Такое заявление сделал председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев во время пресс-конференции, пишет РБК-Украина .

"Лица, совершившие данное преступление, к сожалению, не установлены пока", - заявил глава Нацполиции.

Вместе с тем он отказался сообщить какие-либо детали хода расследования.

Напомним, утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля погиб известный журналист Павел Шеремет . Машина принадлежала соосновательнице издания "Украинская правда" Алене Притуле, которая являлась гражданской супругой погибшего. На момент взрыва ее в автомобиле не было.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Национальная полиция с 24 июля 2017 года засекретила все решения судов по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в целях безопасности.

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