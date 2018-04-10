Чистая покупка валюты НБУ на межбанке в первую неделю апреля составила $198,69 млн

Национальный банк Украины (НБУ) в первую неделю апреля купил на межбанковском валютном рынке $206,69 млн, продал – $8 млн, такие данные приводятся на веб-сайте НБУ.

В том числе путем проведения интервенций по наилучшему курсу НБУ купил $26 млн, на валютных аукционах - $100,7 млн и впервые купил в форме интервенции по единому курсу $80 млн.

В целом с начала года НБУ купил $1 млрд 394,49 млн, продал – $438,8 млн.

Согласно сообщению центрального банка, с 10 апреля он начинает ежедневное обнародование информации о проведении интервенций на межбанковском валютном рынке в разрезе форм интервенций. До настоящего времени НБУ информировал о проведении валютных аукционов по результатам каждого аукциона в день его проведения, о проведении интервенций по наилучшему курсу - еженедельно, а также в целом об объеме всех валютных интервенций – ежемесячно.