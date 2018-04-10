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Вагітна Лілія Ребрик показала обличчя без макіяжу (ФОТО)
10.04.2018 15:41
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Відома українська акторка та телеведуча Лілія Ребрик ось-ось вдруге стане матусею, тож навіть поспішила оголосити шанувальникам про те, що йде на кілька тижнів у декрет. Втім, поки пологи ще "на носі", у Інстаграмі зірки можна побачити, як вона з чоловіком Андрієм Диким та донькою Діаною святкувала Великдень.

Зірка поділилась в мережі світлинами, на яких позує без макіяжу і обіймає донечку. Шанувальники відмітили, що Лілія доволі втомлено виглядає, хоча відсутність косметики їй личить: "Ви така ніжна і природна", - стверджують вони.

Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 7 Кві 2018 р. о 9:22 PDT


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