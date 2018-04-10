|Вагітна Лілія Ребрик показала обличчя без макіяжу (ФОТО)
|10.04.2018 15:41
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Відома українська акторка та телеведуча Лілія Ребрик ось-ось вдруге стане матусею, тож навіть поспішила оголосити шанувальникам про те, що йде на кілька тижнів у декрет. Втім, поки пологи ще "на носі", у Інстаграмі зірки можна побачити, як вона з чоловіком Андрієм Диким та донькою Діаною святкувала Великдень.
Зірка поділилась в мережі світлинами, на яких позує без макіяжу і обіймає донечку. Шанувальники відмітили, що Лілія доволі втомлено виглядає, хоча відсутність косметики їй личить: "Ви така ніжна і природна", - стверджують вони.
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