В Одесской области полиция устанавливает обстоятельства гибели несовершеннолетнего. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в области.

"15-летний подросток выстрелил в грудь своему ровеснику. От полученного повреждения мальчик умер", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что, по предварительным данным, трагедия произошла, когда несовершеннолетние играли пистолетом.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители устанавливают происхождение оружия и обстоятельства происшествия.

Напомним, в спальном микрорайоне в Одессе произошла стрельба.

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