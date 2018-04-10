|Подросток в Одесской области выстрелил в грудь своему ровеснику
|10.04.2018 15:43
|
В Одесской области полиция устанавливает обстоятельства гибели несовершеннолетнего. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в области.
"15-летний подросток выстрелил в грудь своему ровеснику. От полученного повреждения мальчик умер", - говорится в сообщении.
В полиции добавили, что, по предварительным данным, трагедия произошла, когда несовершеннолетние играли пистолетом.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители устанавливают происхождение оружия и обстоятельства происшествия.
Напомним, в спальном микрорайоне в Одессе произошла стрельба.
Поделитесь статьей с друзьями