Оккупационные власти Крыма несмотря на запланированное на 9 мая этого года официальное открытие автомобильной части «Керченского моста», побаиваются возможных происшествий.

Такие опасения связаны с тем, что проектировщики пока не уверены в его надежности и категорически настаивают на необходимости проведения соответствующих испытаний, информирует svodka.net.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп от «Народного фронта», руководитель проекта «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

По его словам, именно с этим связанна последняя истерия вокруг «украинских ДРГ» на полуострове.

«Поэтому, по мнению экспертов ИС, нет ничего удивительного, что глава ФСБ Бортников заявил о возможных «террористических угрозах со стороны Украины» в районе «Керченского моста», чтобы потом, в случае аварии или техногенной катастрофы на мосту после его открытия и начала эксплуатации, все быстро списать на эфемерных «украинских диверсантов», — написал нардеп.

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Согласно данным ИС, на начальном этапе эксплуатации «стройки века» будут введены определенные ограничения.

«Так, по имеющейся информации, в дилемме необходимости пропагандистского эффекта и большой вероятности возникновения технологических проблем, на начальном этапе эксплуатации моста, пока на неопределенный срок всё-таки будут установлены ограничения для автомобилей — весом только до 15 тонн, а весь другой габаритный транспорт (свыше 15 тонн), в т.ч. который доставляет продукты питания на территорию аннексированного полуострова, и дальше будут использовать паромную переправу», — отметил Тымчук.

Кроме того, на начальном этапе категорически запретят постоянное движение автомобильного автотранспорта.

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Планируется запускать ограниченное количество транспортных средств с обоих направлений, останавливая движения до тех пор, пока они не проедут мостопереход, и только потом запускать следующую партию. В связи с этим, оккупационная власть оставляет функционировать три парома — «Крым», «Керченский» и «Ейск», — подчеркнул он.

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