|
Ульянченко: Ющенко пришел премьером: бюджета нет, Украина – на грани дефолта. А он вдруг собрался на Северный полюс
|
10.04.2018 15:46
|
Экс-председатель Киевской облгосадминистрации, прежний народный
депутат и экс-глава Секретариата Президента Украины Вера Ульянченко
рассказала в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН"
Алесе Бацман, что прежний премьер-министр и президент страны Виктор
Ющенко до сих пор обижается на нее за то, что в 1999 году он не
полетел на Северный полюс. Ульянченко: Я была в шоке, когда Ющенко
сказал, что хочет поехать на Северный полюс Фото: Ростислав Гордон
/ Gordonua.com Экс-председатель Киевской облгосадминистрации,
прежний народный депутат и экс-глава Секретариата Президента
Украины Вера Ульянченко рассказала в авторской программе
главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман на
телеканале "112 Украина", что в 1999 году она повлияла на
тогдашнего пример-министра Украины Виктора Ющенко, чтобы он
отказался от поездки на Северный полюс."Еще когда Виктор Андреевич
был премьер-министром (мы с ним еще очень мало работали), как-то
пришли к нему народные депутаты из Украинской народной партии и
говорят: "Вера Ивановна, нам нужны паспортные данные Виктора
Андреевича, потому что он должен с нами лететь на Северный полюс"…
Знаете, я была в шоке! В этот момент готовилось принятие бюджета
2000 года (Виктор Андреевич пришел в 1999 году, это был конец
декабря, не было бюджета). Украина – на грани дефолта, не
выплачиваются пенсии, зарплаты и так далее", – сказала
она. При этом Ульянченко отметила, что сам Ющенко
сообщил ей, что действительно хочет полететь туда."Я была очень
удивлена, честно, говорю: "Знаете что, Виктор Андреевич, Северный
полюс останется на том же месте, но у нас – принятие бюджета.
Я даже знаю, какие будут заголовки в газетах, если вы это сделаете…
Так что вы так не шутите". Мне казалось, что он пошутил, но он на
самом деле хотел поехать. И я была вынуждена привлечь еще
тяжеловесов, таких как госпожа Ващук (народный депутат ІІ–ІV и
VI созывов, в 1997–1999 годах – глава Украинской народной
партии. – "ГОРДОН")… Я только пришла работать к
Виктору Андреевичу, мне было неудобно премьеру такое говорить… Но я
ощущала в этом серьезную угрозу! (Смеется). Когда уже
пришла Ващук, Виктор Андреевич сказал: "Ну все, я понял. Северного
полюса не будет", – рассказала она. Ульянченко
добавила, что Ющенко до сих пор обижается на нее за эту
ситуацию."Вспоминает мне, что хотел, но ничего не
получилось", – резюмировала она.Ющенко был на должности
пример-министра Украины с 1999-го до 2001 год. В 2005 году он
стал президентом и пробыл на должности до 2010 года.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира