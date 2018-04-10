Экс-председатель Киевской облгосадминистрации, прежний народный депутат и экс-глава Секретариата Президента Украины Вера Ульянченко рассказала в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что прежний премьер-министр и президент страны Виктор Ющенко до сих пор обижается на нее за то, что в 1999 году он не полетел на Северный полюс. Ульянченко: Я была в шоке, когда Ющенко сказал, что хочет поехать на Северный полюс Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Экс-председатель Киевской облгосадминистрации, прежний народный депутат и экс-глава Секретариата Президента Украины Вера Ульянченко рассказала в авторской программе главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман на телеканале "112 Украина", что в 1999 году она повлияла на тогдашнего пример-министра Украины Виктора Ющенко, чтобы он отказался от поездки на Северный полюс."Еще когда Виктор Андреевич был премьер-министром (мы с ним еще очень мало работали), как-то пришли к нему народные депутаты из Украинской народной партии и говорят: "Вера Ивановна, нам нужны паспортные данные Виктора Андреевича, потому что он должен с нами лететь на Северный полюс"… Знаете, я была в шоке! В этот момент готовилось принятие бюджета 2000 года (Виктор Андреевич пришел в 1999 году, это был конец декабря, не было бюджета). Украина – на грани дефолта, не выплачиваются пенсии, зарплаты и так далее", – сказала она. При этом Ульянченко отметила, что сам Ющенко сообщил ей, что действительно хочет полететь туда."Я была очень удивлена, честно, говорю: "Знаете что, Виктор Андреевич, Северный полюс останется на том же месте, но у нас – принятие бюджета. Я даже знаю, какие будут заголовки в газетах, если вы это сделаете… Так что вы так не шутите". Мне казалось, что он пошутил, но он на самом деле хотел поехать. И я была вынуждена привлечь еще тяжеловесов, таких как госпожа Ващук (народный депутат ІІ–ІV и VI созывов, в 1997–1999 годах – глава Украинской народной партии. – "ГОРДОН")… Я только пришла работать к Виктору Андреевичу, мне было неудобно премьеру такое говорить… Но я ощущала в этом серьезную угрозу! (Смеется). Когда уже пришла Ващук, Виктор Андреевич сказал: "Ну все, я понял. Северного полюса не будет", – рассказала она. Ульянченко добавила, что Ющенко до сих пор обижается на нее за эту ситуацию."Вспоминает мне, что хотел, но ничего не получилось", – резюмировала она.Ющенко был на должности пример-министра Украины с 1999-го до 2001 год. В 2005 году он стал президентом и пробыл на должности до 2010 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что ющенко ульянченко виктор северный Теги: политика