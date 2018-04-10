В Киевском форуме по безопасности заявлено участие премьер-министров Литвы, Молдовы и заместителя генсекретаря НАТО

В 11-м Киевском форуме по безопасности 12-13 апреля заявлено участие президента Украины Петра Порошенко, заместителя генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, секретаря СНБО Александра Турчинова и помощника министра обороны США по вопросам международной безопасности Роберта Карема (Robert Karem).

Согласно информации на сайте форума, 12 апреля с приветственным словом выступит руководитель партии "Народный фронт", экс-премьер Украины Арсений Яценюк, а со вступительным словом выступит президент Украины П.Порошенко.

Программой предусмотрено участие премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса и премьер-министра Молдовы Павла Филипа в министерской сессии "Региональное сотрудничество: Объединены общими целями".

Со специальной речью также выступит председатель Верховной Рады Андрей Парубий и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Кроме того, участие в форуме намерена принять постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон (Kay Bailey Hutchison). Она выступит в утренней панельной дискуссии "НАТО - Украина: Партнерство для мира в Европе".

Секретарь СНБО А.Турчинов выступит в пятницу, 13 апреля, на панельной дискуссии "Украина и союзники: В тумане мира и войны", вместе с заместителем генерального секретаря НАТО Р.Геттемюллер и министром национальной обороны Литвы Раймондасом Кароблисом.

Со специальной речью выступит помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Р.Карем.

Программой также предусмотрена дискуссия с министрами "Современную Украину мы строим. Измерение человеческой безопасности", участие в которой примет вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко, министр образования и науки Лилия Гриневич, глава МВД Арсен Аваков, министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.