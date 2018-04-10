Как сообщает со ссылкой на , каждая девушка мечтает надеть белое платье и под марш Мендельсона произнести клятву любви и верности, чтобы жить с любимым долго и счастливо. На деле все гораздо сложнее.

Романтические отношения, признания в любви и мечты о совместном будущем — все не то, если рядом не подходящие человек. Иногда осознание этого приходит во время подготовке к свадьбе. И вероятно, к лучшему.

Некоторые голливудские актрисы не жалеют, что так и не пошли к алтарю.

Шарлиз Терон и Шон Пенн

На протяжении двух лет актеры были без ума друг от друга, и даже назначили дату свадьбу. Однако в последний момент Шарлиз передумала. Она призналась, что больше не любит Шона и хочет больше времени проводить с сыном Джексоном, и хочет усыновить еще одного ребенка. Шон Пенн, в свою очередь, отцом становиться не собирался.

Джулия Робертс и Кифер Сазерленд

Актриса поступила так же, как и ее героиня из фильма «Сбежавшая невеста». За несколько дней до свадьбы она просто сбежала с лучшим другом жениха — Джейсоном Патриком в Ирландию. Есть слухи, что виной всему измена Кифера Сазерленда со стриптизершей.

Гвинет Пэлтроу и Брэд Питт

Они влюбились друг в друга в 1995 году на съемках фильма. Пробыла пара вмесе только два года. Официальная версия отмены свадьбы нет, но ходили слухи, что Брэда не приняла семья Гвинет, решив, что дочь заслуживает большего.

Леди Гага и Тейлор Кинни

Тейлор покорил скандальную певицу тем, что спокойно реагировал на все ее странности. Только ему она разрешала называть ее настоящим именем — Стефанией. Гага сходила с ума по избраннику и когда получила кольцо — сияла от счастья. Внезапно за несколько месяцев до важного события певица резко все отменила, сказав, что работа для нее на первом месте и для семьи пока нет времени.

Сиенна и Джуд Лоу

Популярная актриса увела любвеобильного Лоу из семьи, в которой уже подрастали двое детей. На протяжении четырех лет пара была абсолютно счастлива и объявила о помолвке. В один из вечеров Сиенна застала ловеласа с няней его же детей от первого брака. Лоу умолял просить его и Сиена согласилась, а зря.

Ветренная натура голливудского серцееда проявилась во всей красе совсем скоро, и Сиенне, разочарованной таким кавалером, пришлось во второй раз отменить помолвку. Свое долгожданное счастье она обрела с Томом Старриджем, от которого родила дочь Марлоу.

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