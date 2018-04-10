Во вторник, 10 апреля, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поделилась своими чувствами после выписки из больницы дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии, которая вместе с отцом была отравлена в Солсбери, передает The Guardian .

"В общем-то, конечно, что я приветствую тот факт, что Юлия Скрипаль была выписана из больницы, я и желаю ее только наилучшего во время поправки, и я хотела бы сказать большое спасибо всему персоналу больницы в Солсбери, который так хорошо позаботился о состоянии ее и ее отца", - сказала Мэй.

Таким образом она ответила на вопрос журналистов о чувствах от выписки Скрипаль из больницы.

Как сообщал svodka.net, д очь бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлию выписали из больницы.

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