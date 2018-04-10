Капитана российского сейнера "Норд" Владимира Горбенко не выпустили из следственного изолятора (СИЗО) в Херсоне, сообщила во вторник ТАСС представитель судовладельца - Керченского рыбколхоза имени Первого мая Анна Шевелева.



"Не выпускают пока [капитана]. Ничем не мотивируют. Пошли битвы дальше, адвокаты будут подключать представителей ОБСЕ, уполномоченного по правам человека. Горбенко сегодня, вероятно, останется в СИЗО", - сообщила Шевелева.

Что касается членов экипажа, собеседница агентства сообщила, что они прошли допросы в управлении Службы безопасности Украины в Херсоне. "Допросы прошли, далее определяем порядок действий", - сказала она.

В свою очередь адвокат капитана Дмитрий Щербина в комментарии корреспонденту ТАСС назвал сложившуюся ситуацию "вопиющим нарушением закона".

"Залог в размере 35 тыс. 240 гривен [примерно $1350 долларов] внесен и зачислен.

Все необходимые документы оформлены, но здесь ссылаются на какие-то внутренние процедуры", - заявил он.

Адвокат также рассказал, что "защите постоянно приходится кого-то искать", для чего и "пришлось подключить омбудсмена в Херсонской области". "Уже всех нашли, все оформили", - отметил он, все же выразив надежду, что "к вечеру подзащитный будет на свободе".

Госпогранслужба Украины 25 марта задержала в Азовском море судно под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ - жителей Керчи. Капитану инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", что грозит лишением свободы на срок до пяти лет, а также конфискацией транспортного средства.

Херсонский суд 6 апреля постановил арестовать его до 31 мая с возможностью внесения залога в размере 35,2 тыс. гривен (около $1355), который был внесен в тот же день.

Девяти другим членам экипажа суд назначил административный штраф, суммарный размер которого составил около $1200. Им разрешили покинуть судно.

Позднее украинские пограничники не выпустили членов экипажа в сопровождении дипломатических работников из страны, мотивировав это отсутствием необходимых документов. По мнению Госпогранслужбы, жители Крыма, который вошел в состав РФ после референдума в 2014 году, должны предъявлять украинские паспорта, а не российские.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира