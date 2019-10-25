Министр экономики Украины Тимофей Милованов предложил привлечь артиста Андрея Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, для популяризации земельной реформы в стране. Об этом сообщил народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский на своей странице в Facebook





"Забыл вам рассказать об идее привлечь Сердючку к популяризации земельной реформы. Эту идею Милованов озвучил инвесторам в Вашингтоне", — написал Дубинский.

Нардеп добавил, что в ответ на вопрос инвесторов, кто такая Сердючка, Милованов пояснил: local lady Gaga (местная Леди Гага).





Украинский шоумен Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, в пятницу, 25 октября, поделился с подписчиками фотографией киевского тумана. Снимок появился в его официальном аккаунте Verka Serduchka.ART в Facebook.

На фотографии запечатлены Андрей Данилко в образе Сердючки со звездой на голове и Инна Белоконь, которая играет маму Верки.

Они стоят на пустой площадке, их окутывает густой и плотный туман, из-за которого на горизонте ничего не видно.

Напомним, министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил, что он не скрывает того, что он дебил.

На брифинге в Кабмине журналистка спросила у Милованова, как он может прокомментировать заявление Коломойского.

"Я этого не скрываю, что я дебил, я шучу..." - Заявил Тимофей Милованов.

Министр считает, что скандал с песней "Квартала 95" о пожаре в доме Валерии Гонтаревой исчерпан – все высказались и представили свое мнение. По словам Милованова, он не обижается на высказывание Коломойского.

Ранее Милованов заявил, что песня о Гонтаревой плохо влияет на инвестклимат в Украине.

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