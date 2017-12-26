Окружной административный суд Киева не удовлетворил ходатайство защиты экс-главы Одесской ОГА Саакашвили, в котором он просил суд запретить Министерству юстиции Украины осуществлять экстрадицию их подзащитного до вступления в законную силу решения Окружного административного суда Киева по иску М.Саакашвили в миграционную службу об отказе в предоставлении ему дополнительной защиты. Об этом сообщила судья Татьяна Скочок во время судебного заседания, передает корреспондент .

"В удовлетворении заявления об обеспечении иска отказать", - объявила резолютивную часть решения судья. Она также уточнила, что решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Судья Т.Скочок также отметила, что в настоящее время суд рассмотрел все ходатайства стороны истца.

Отметим, что во время сегодняшнего подготовительного заседания ни Саакашвили, ни его защитников не было.

Напомним, защита Саакашвили обратился в суд с ходатайством, в котором просил запретить ГМС совершать любые действия по принудительному возвращению М.Саакашвили до момента вступления в законную силу решения Окружного админсуда Киева.

Также представитель М.Саакашвили просил суд запретить Минюста осуществлять экстрадицию до момента вступления в законную силу решения суда.

Как сообщал суд начал рассмотрение иска Саакашвили в миграционную службу.

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