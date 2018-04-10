В Черкасской области при попытке захвата предприятия задержаны 50 человек "Рейдерские услуги" задержанных стоили по 500 грн в день В Черкасской области полиция задержала 50 человек по подозрению в попытке рейдерского захвата сельского предприятия. Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin Попытка захвата, по его словам, сегодня не удалась. "Рыночная стоимость "этих "рейдеров", которые лежат лицами вниз, - 500 грн за день работы" , - сообщил в Facebook первый заместитель Нацполиции Вячеслав Аброськин. Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin Как сообщают пользователи соцсетей, речь идет об одной из агрофирм в Городищенском районе области. Ранее за аналогичное преступление в Кировоградской области были задержаны более трех десятков человек. В Одесской области неизвестные ограбили и разгромили храм УПЦ МП, - ФОТО

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