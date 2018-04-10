|В Черкасской области при попытке захвата предприятия задержаны 50 человек
|10.04.2018 15:50
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"Рейдерские услуги" задержанных стоили по 500 грн в деньВ Черкасской области полиция задержала 50 человек по подозрению в попытке рейдерского захвата сельского предприятия.
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Попытка захвата, по его словам, сегодня не удалась.
"Рыночная стоимость "этих "рейдеров", которые лежат лицами вниз, - 500 грн за день работы", - сообщил в Facebook первый заместитель Нацполиции Вячеслав Аброськин.
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Как сообщают пользователи соцсетей, речь идет об одной из агрофирм в Городищенском районе области.
Ранее за аналогичное преступление в Кировоградской области были задержаны более трех десятков человек.
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