Аэропорт Атланты признан крупнейшим в мире по пассажиропотоку

Аэропорт Атланты Хартсфилд-Джексон, служащий перевалочным пунктом для многих внутренних рейсов в США, в 2017 году принял 104 млн пассажиров и занял первое место в мире по этому показателю, говорится в ежегодном отчете Международного совета аэропортов (Airports Council International).

Этот аэропорт является главным узловым аэропортом авиакомпании Delta Air Lines, на нее приходится более 50% рейсов. Также он обслуживает международные рейс, занимая шестое место в США по числу прибывающих иностранцев.

Аэропорт работает с 1926 года. В нем есть пять взлетно-посадочных полос, два терминала и 209 выходов (мировой рекорд).

Второй по пассажиропотоку аэропорт мира находится в Пекине (96 млн человек), третий - в Дубае (88 млн). Четвертое место занимает токийский аэропорт Ханэда, пятое - аэропорт Лос-Анджелеса.

В числе 20 крупнейших аэропортов мира сразу пять находятся в США. Помимо Атланты и Лос-Анджелеса, в список входят аэропорты Чикаго, Далласа и Денвера.

По числу принимаемых международных пассажиров лидером стал Дубай, тройку замкнули лондонский Хитроу и аэропорт Гонконга. По объему грузоперевозок гонконгский аэропорт занял первое место, аэропорт Мемфиса - второе, Шанхая - третье.