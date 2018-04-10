Санкции это хорошо. Но не смертельно. Россия, к сожалению, не развалится уже завтра. И скорее это персональная трагедия Олега Дерипаски.

Фондовый рынок России упал, но не умер. Рубль снизился, но не критично. Инвесторы будут с еще большей осторожностью относится к России, но это лишь умеренно ухудшит ситуацию. Тем более, в Кремле пишут, что у них теперь 300 лет одиночества. Это даже круче, чем магический реализм Маркеса с его сотней лет. Это магическая неадекватность. Так что в целом все естественно. Они давно идут в этом направлении. И у них большой запас прочности. Пока что большой.

А вот бизнес Дерипаски будет разрушен. Или очень серьезно пострадает. Став не успешной публичной компанией, а очередным паразитом на российском бюджете. Перейдет на иной уровень. Что, практически, одно и то же. Его показательно уничтожают американцы. Показывая всем остальным, что так может случится с каждым. Поэтому, собственно, там, в списке, и нет других олигархов. Каких-нибудь Абрамовичей. Они должны не страдать от санкций, а боятся их. Потому что к любым страданиям ты привыкаешь. И угроза перестает быть угрозой, если она реализована. И если ты хочешь чего-то добиться от человека, то ты давишь на страх и жадность. Вот и «условный госдеп» давит. Разрушь бизнес олигарха, и он не будет ни на что влиять. Без денег он никто. А американцам нужно, чтобы люди, обладающие влиянием, его использовали. По крайней мере американцы на это рассчитывают. И следовательно применили более серьезные санкции, чем раньше.

Санкции против Дерепаски и Ко гораздо мощнее, чем все то, что было применено ранее. Это как если бы вы постреливали из миномета в сторону сепаратистов, а потом вдруг подвезли Град и пульнули из него. Акции Русала на гонконгской бирже ушли в пике тогда, когда компания заявила о возможности технического дефолта. Он связан с тем, что Русал даже не уверен в возможности получать деньги от клиентов. Все платежи приостановлены. Более того, даже агентство Блумберг перестало показывать котировки ценных бумаг компании. Компания не просто токсична. Она радиоактивна. То, что происходит сейчас с компанией Русал, уже было в мире. Такие санкции касались Ирана. И обходить их – очень дорого стоит (BNP Paribas заплатил, например, около 9 млрд долларов). Помогать никто не будет. По крайней мере из тех, кому есть что терять.

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Почему Дерипаска? Во-первых, а почему бы и нет. Но это не самый серьезный аргумент. С одной стороны – потому что алюминий. Трамп сейчас ведет активные торговые войны. Так сказать, возвращается к истокам, пытается вернуть рабочие места обратно в американскую глубинку. И с алюминием у него проблемы в последнее время. Штаты потребляют много алюминия, но не производят, теряют долю рынка, там доминирует импорт. И тут такой шанс «підтримати вітчизняного виробника». Грех им не воспользоваться. А с другой стороны- решения принимают люди. И эти люди выбирают, кого бы показательно наказать. И тут они видят скандал с Настей Рыбкой. И слышат слова о Виктории Нуланд. И помнят, что Дерипаска лично замешан в скандал с Манафортом. И он тут же становится первый в очереди. На показательную порку. Множество глупых мелочей, таких как не самая умная девушка с мобильным телефоном, приводит к губительным последствиям.

Что будет дальше? Государство будет поддерживать Дерипаску. Потому что заинтересовано в прямо противоположном американцам. И им надо показать, что боятся олигархам нечего. И родное государство им всегда поможет. Что может государство? Во-первых, и это самое простое, кредиты. У Русала сейчас возникнут огромные проблемы с внешними долгами. И скорее только, российские государственные банки, полностью заместят своими кредитами внешние долги. Это просто. Но вот сложнее будет остаться игроком на мировом рынке. У Дерипаску сейчас 6% мирового рынка алюминия. Продавать теперь свой алюминий на внешнем рынке для компании станет очень сложно. Нельзя сказать, что невозможно. Но сложно. Это точно скажется на той самой доле рынка. Сделает Русал токсичным партнером и заставит искать других продавцов. И компания начнет умирать. Ведь если дать кредит компании Путин может, то вот покупать алюминий — нет. Его просто некуда девать в России. Разве что построить алюминиевый мост в Крым. Так или иначе, история публичной компании закончена. Сейчас начинается история с совершенно другой бизнес-моделью, в которой самого бизнеса будет очень мало.

А что Украине? Да ничего на самом деле. Вводить санкции – это дело сильных. Мы слабые. Так что для нас все происходящее – лишь случай в противостоянии с Россией, где борьба идет до того момента, чья экономика разрушится первой. Вся эта история наносит еще один удар по российской экономике. Не смертельный. Но важный. Чем больше токсичности, тем меньше инвестиций. Чем меньше инвестиций, тем меньше роста. И для нас это еще одно напоминание о том, что нам надо привлекать инвестиции. И нам надо становится сильнее. Но это уже совершенно другая история. Где, пока что, у нас мало успехов.

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