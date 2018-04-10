Главари так называемых Донецкой и Луганской народных республики («ДНР«-«ЛНР«) продолжают распространять неправдивую информацию об Украине.

Так, на первом месте сепаратистского чарта фейков оказался так называемый «заместитель командующего оперативным командованием ДНР» Эдуард Басурин со своим нетленным хитом «Фашисты наступают», информирует svodka.net.

«По версии Басурина, ВСУ (Вооруженные силы Украины, — ред.) не просто нарушают перемирие, а еще и усилили разведку неподконтрольных территорий с помощью беспилотников. Все бы ничего, но один из таких БПЛА сбили «защитники» Донбасса. И каково же было их удивление, когда на крыльях летательного аппарата боевики распознали Балкенкройц — крест Вермахта, который наносили на крылья своих самолетов летчики Люфтваффе. Ну а чего еще ожидать от «укрофашистов»?» — говорится в материале.

На втором месте фейкочарта расположился так называемый «представитель народной милиции ЛНР» Андрей Марочко, заявивший, что спустя только несколько часов после наступления перемирия украинские силовики в зоне конфликта начали неистово обстреливать свои собственные позиции.

Третью строчку хит-парада фейков уверенно занимает так называемый «начальник пресс-службы вооруженных сил республики» Даниил Безсонов, рассказавший о том, что якобы ВСУ накануне визита группы по межпарламентским связям «Франция-Украина» на Донбассе что есть мочи поливали огнем позиции боевиков, но не смогли спровоцировать их на огонь. За такой грандиозный провал командование ВСУ получило взыскания, и после отъезда французов «каратели» «в отместку обстреляли боевиков «ДНР».

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Четвертое место чарта также закрепилось за Даниилом Безсоновым, заявившим, что разведка «ДНР» якобы получила секретные документы ВСУ, в которых сказано, что при нанесении огневых ударов по неподконтрольным территориям украинские военные должны рассматривать любые цели для поражения не как точечные, а как площадные.

На пятой позиции оказался Басурин, по словам которого, как только стороны договорились о перемирии на Донбассе, украинские военные тут же воспользовались «режимом тишины» и под шумок провели учения по высадке десанта на берег Азовского моря, чтобы в случае отмашки напасть на боевиков «ДНР» с моря.

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