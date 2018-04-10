С уважением, симпатией или восторгом к руководителю СССР Иосифу Сталину относятся только 14% украинцев, свидетельствует опрос Киевского международного института социологии. В России Сталину симпатизируют примерно 40% опрошенных Фото: ЕРА В Украине с уважением, симпатией или восторгом к Сталину относятся 14% респондентов, а в России – около 40%. С неприязнью, страхом или ненавистью к Сталину относятся 42% украинцев, еще 30% – безразлично. "Мудрым руководителем" Сталина в Украине считают 28% населения (в России 53%), хотели бы правителя как Сталин 23% украинцев и 33% россиян. Жестоким и бесчеловечным тираном экс-главу СССР считают 77% украинцев и 44% россиян.Социологи отметили, что с большей симпатией к Сталину относятся жители Восточного региона, люди с (неполным и полным) средним образованием и низким уровнем достатка.Больше только уважение к бывшему руководителю СССР проявляют представители старшего поколения, между респондентов 70 лет и старше сторонников Сталина оказалось около 20%. Социологи отметили, что в Украине отношение к Сталину ухудшается.Опрос в Украине проводился с 5-го по 21 февраля. Методом личного интервью были опрошены 2043 респондента, проживающих в 110 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной.Статистическая ошибка выборки не превышает 3,3%.Опрос в России проводился исследовательской организацией "Левада-центр" 23–27 марта. Методом личного интервью были опрошены 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающих в 136 населенных пунктах.Согласно данным "Левада-центра" на апрель 2017 года, количество людей, симпатизирующих Сталину, с 1990 года в России увеличилось втрое. В последние годы в России появились десятки памятников Сталину. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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