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Украинцы относятся к Сталину намного хуже россиян - опрос
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10.04.2018 15:54
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С уважением, симпатией или восторгом к руководителю СССР Иосифу
Сталину относятся только 14% украинцев, свидетельствует опрос
Киевского международного института социологии. В России Сталину
симпатизируют примерно 40% опрошенных Фото: ЕРА В Украине с
уважением, симпатией или восторгом к Сталину относятся 14%
респондентов, а в России – около 40%. С неприязнью, страхом
или ненавистью к Сталину относятся 42% украинцев,
еще 30% – безразлично. "Мудрым руководителем" Сталина в
Украине считают 28% населения (в России 53%), хотели бы правителя
как Сталин 23% украинцев и 33% россиян. Жестоким и бесчеловечным
тираном экс-главу СССР считают 77% украинцев и 44%
россиян.Социологи отметили, что с большей симпатией к Сталину
относятся жители Восточного региона, люди с (неполным и полным)
средним образованием и низким уровнем достатка.Больше только
уважение к бывшему руководителю СССР проявляют представители
старшего поколения, между респондентов 70 лет и старше сторонников
Сталина оказалось около 20%. Социологи отметили, что в Украине
отношение к Сталину ухудшается.Опрос в Украине проводился с 5-го по
21 февраля. Методом личного интервью были опрошены 2043
респондента, проживающих в 110 населенных пунктах всех областей
Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опросы
проводились только на территориях, контролируемых
Украиной.Статистическая ошибка выборки не превышает 3,3%.Опрос в
России проводился исследовательской организацией "Левада-центр"
23–27 марта. Методом личного интервью были опрошены 1600
респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающих в 136
населенных пунктах.Согласно данным "Левада-центра" на апрель
2017 года, количество людей, симпатизирующих Сталину, с 1990 года в
России увеличилось втрое. В последние годы в
России появились десятки памятников Сталину.
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