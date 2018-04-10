|Всемирный банк улучшил прогноз по госдолгу Украины
|10.04.2018 15:57
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Прогноз по госдолгу в 2018 году улучшен до 75,1% ВВПВсемирный банк улучшил прогноз по уровню государственного и гарантированного государством долга Украины.
Фото: з відкритих джерел
Всемирный банк улучшил прогноз по уровню государственного и гарантированного государством долга Украины в 2018 году до 75,1% ВВП с 85,1%, в 2019 году в 73,5% с 78,9% ВВП, в 2020-м до 68,4 % с 73,4% ВВП, - сообщается в экономическом обзоре ВБ по Украине, информирует Зеркало недели.
Напомним, соотношение совокупного государственного и гарантированного государством долга к валовому внутреннему продукту за 2017 год снизилось с 80,9% до 71,8%.
Как сообщалось, общий государственный и гарантированный государством долг Украины в 2017 году в долларовом выражении увеличился на 7,5%, или на 5,3 млрд долларов - до 76,31 млрд долларов, а в гривне - на 11%, или на 211, 9 млрд грн, в 2,142 трлн грн.
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