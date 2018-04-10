Прогноз по госдолгу в 2018 году улучшен до 75,1% ВВП

Всемирный банк улучшил прогноз по уровню государственного и гарантированного государством долга Украины в 2018 году до 75,1% ВВП с 85,1%, в 2019 году в 73,5% с 78,9% ВВП, в 2020-м до 68,4 % с 73,4% ВВП, - сообщается в экономическом обзоре ВБ по Украине, информирует Зеркало недели.

Напомним, соотношение совокупного государственного и гарантированного государством долга к валовому внутреннему продукту за 2017 год снизилось с 80,9% до 71,8%.